- Prosto, ili mi nije dan, ili se ne sviđam sebi kako izgledam ili milion nekih drugih problema, ali nekako to sve zna da me snađe do momenta dok ne izađem na binu. A kad izađem na binu, kad vidim ljude, meni to sve onako nekako samo nestane. I onda se vrati naravno loš osećaj kada siđem sa bine, ali tih dva sata dok pevam, ništa drugo ne postoji - rekla je Breskvica, pa otkrila da tremu ima jedino kada roditelji prisustvuju njenim nastupima.