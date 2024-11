- Nije se desilo nasilje, to nije razlog razvoda. Apsurd zaista. Odluka o razvodu bila je zajednička. Ako nam ne ide kao partnerima, treba da budemo dobri roditelji. Zbog deteta ne treba ostajati u odnosu koji nije adekvatan. Nikola i ja se čujemo svakodnevno, prevashodno smo Aleksejevi roditelji, on nam je najbitniji. U najboljim smo odnosima. Detetu je bez obzira na sve potreban i otac i majka - rekla je Milica, pa dodala:

- Nisam zaljubljena. Nisam želela da koristim Nikolinu popularnost za svoju promociju. Bila sam svesna toga čija sam žena, da je on jedan od naših najuspešnijih sportista. Smatrala sam da ja treba nešto da uradim, da bi se pojavljivala u medijima, da mogu da stanem iza toga.

- Počela sam da radim malo više na svojoj karijeri i na projektima, odatle i osmeh. Prvenstveno sam zadovoljna sobom i u kom smeru to ide.

- Moj svaki dan počinje tako što se probudim, odvedem sina u vrtić. Dok je on u vrtiću ja obavljam obaveze koje imam oko kuće, gledam da treniram, da se posvetim malo sebe. Kada se sin vrati iz vrtića, onda se igramo, kupanje, spavanje i u krevet. Da glavni je u vrtiću, ima i na koga da bude - rekla je Milica kroz osmeh.

- Prilično je druželjubiv i veseo. Lako ga ljudi zavole. Verujem da je to povukao i na tatu i na mene. Uvek je nasmejan i otvoren prema ljudima. Ima svoj fond reči. Čini mi se da je na Nikolu prilično uporan, ne odustaje.

- Ne dozvoljavam ružno ponašanje. Deca u tom uzrastu znaju da bacaju hranu, to mu ne dam, naravno da se igra sa strujom, stvari koje su logične. Ali nisam preterano stroga. Branim mu telefon. Mislim da je mali za ekrane, tablete, telefone.

- Nemam ništa protiv dadilje, ali nisam bila za to, ako naši najbliži mogu da uskoče i da pomognu oko deteta.

- Ja sam majka, to mi je najbitnije u mom životu, posle toga moja karijera, zbog toga se trudim da se ne obazirem na medijske natpise. Gledam da to nekako ostavim po strani. Moji najbliži su upućeni u celu situaciju i moj život, tako da se nisu puno obazirali na natpise, poznaju mene i Nikolu. Nikolu prihvataju, poštuju i cene, on je otac mog deteta, tako će biti i ostati.