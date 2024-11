- Njen sklop ličnosti je takav da ona ne može ništa samostalno i ceo život se oslanjala na mene. Od trenutka kada je umrla moja majka, koja je živela sa nama, Miljana je u strahu da me ne izgubi, jako vezala za mene. Nije spavala ni noću ni danju, htela je da budemo zajedno konstantno. Nemamo psihičkih oboljenja u porodici, to datira od tada. Ostale su trajne posledice. Njen strah je prerastao u psihičko stanje, koje je sve gore. Bila sam protiv svakog ulaska u rijaliti, ali ona to voli i jedva čeka da se vrati - govorila je Kulićeva.