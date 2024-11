- To nema nikakve veze. To što je pružio podršku je ljudski, a to što je uradio ovu stvar koju je uradio je neljudski. Situaciju koju sam ja imao imao sam kao splet nesrećnih okolnosti gde sam posle devet dana apsolutno oslobođen svih optužbi jer sam ja naleteo na postojeće stanje. Ovo što je on uradio je namera. Razlika između slučaja i namere je ogromna. Prema tome, to što mi je dao podršku, to svako ko je normalan bi uradio. A on je ovim sada činom pokazao da u stvari nije normalan, već da je dečko koji ima problem u glavi i to je za krivično delo. Ja bih uvodio teške robije i smrtne kazne za silovanja, pedofiliju, maltretiranje beba i dece. To je nešto gde sam jako radikalan i tvrd - zaključio je Đorđe.