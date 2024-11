- Bilo je muškaraca koji nisu znali da sam promenila pol, to je bilo dok sam živela u inostranstvu. Generalno kada bi ta veza potrajala, ja bih im rekla, ja to pričam kada je ozbiljan odnos. Zašto bi ja to pričala svakome, to je samo jedan deo mene, rekla je Nikolina Kovačević za Hype.