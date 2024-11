Darko Lazić je kasnio na nastup, te si morala ranije da izađeš na binu, ali ti si bila spremna. - Ja se nikada u poslednji čas se ne spremam. Spremim se ranije, odradim fotografije, video klipove, najavim neke nastupe, radim neke materijale koje me čekaju narednih par dana, koje treba da objavim, pa to sve zajedno moj tim i ja sklopimo u jedan "rils", tako da mi imamo posla pre nego što ja izađem na binu jedno dobrih sat vremena. Uvek sam na vreme spremna, tako da ovo večeras kad nije trebalo, uletela sam nekako u poslednji čas.

Pomenula si Cecu. Tvoja nedavna izjava izazvala je burne reakcije. Zbog šminke i frizure zatresla se estrada . Kako sada gledaš na tu izjavu? - Normalno je da ljudi tako reaguju, zato što je Ceca velika zvezda. Ona ima mnogo fanova, ljudi je vole. I upravo to što sam rekla za šminku i frizuru, kao neko žensko sa strane koja se takođe šminka i frizira - za mene je Ceca ravna, dugačka kosa, kose oči, oni veliki lajneri, puna lepa usta, dubok šlic, ona izgleda kao avion. Ja želim takvu Cecu, i vođena time, tako sam i prokomentarisala. Jasno mi je što su se njeni fanovi i ljudi koji je vole naljutili, ne daju na nju, ali se nisam ni ja naljutila, kao što sam sigurna da nije ni Ceca, to je bilo samo moje mišljenje.

Kažeš da si sigurna da se Ceca nije naljutila, da li znaš kakve su njene reakcije i da li ste se čule? Ona je okačila šaljivi snimak na TikToku kako su svi saradnici dobili otkaz. - To mi je jako simpatično i duhovito, i po tome vidim da se ona nije naljutila. Nema ni razloga, ja nju nisam nijednog momenta, niti je moja namera bila da je povredim. Stvarno sam rekla da je ona velika zvezda, prezgodna, prelepa i da smatram da mora da ima najlepšu moguću šminku i frizuru. To što je moj ugao gledanja drugačiji, ne treba nikome da smeta i ne treba niko da se ljuti. Možda se nekom ne dopada moja predugačka kosa, ali meni se to sviđa i ja to nosim, volim, ostavite me na miru.

Kako ti reaguješ kada vidiš u javnosti da te neka koleginica komentariše?

- Ne dotiče me. Smatram za sebe da sam lepa i negovana žena, a ako neko priča o svojoj kilaži i debljini, onda sam to ja definitivno. Kad neko kaže "debela si", za mene to nije uvreda, jer znam da jesam. Nemam taj problem, jer znam dobro to da upakujem, i ljudi to vole kod mene. Znam ko je dobranameran, ali i kad mi ljudi priđu zbog moje kose, jer se najviše oko toga komentariše, što je toliko predugačka. Volim, sviđa mi se, to mi je samopouzdanje. Kad imam kratku kosu, kao da mi je neko oduzeo seksualnost, tako se osećam. Kosu mi ne dirajte!