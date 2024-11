- Nisu se tu dešavale loše stvari, samo je bilo veoma toksično. Jedno ništa. Smatram da devojka kada se zaljubi ne treba da zapusti karijeru, baš suprotno, ljubav nas pokreće. Čim se ti povlačiš, to onda nije istinski pravo. To tada za mene nije bila ljubav. Bio je odnos, ali jako površan. Iako sam tada mislila suprotno. Ako ne ceniš sebe, neće te ni drugi ceniti. To je bila moja greška i iz tog razloga ne mogu da očekujem od njega da me ceni, kada ja to nisam radila. Generalno, manipulatori tog tipa, takve osobe, one to osete… Osete žrtvu i znaju gde treba da udare.