- Kada sam pogledala sve to, bilo mi je mnogo slatko. Njih dve su mi pričale, na početku njihovih karijera, da su volele moje pesme. Rekle su mi da su bile moji fanovi, da su se maltene učile na mojim pesmam, mnoogo su pevale moje pesme. To je mnogo lepo. Sve to kako su otpevale mi je zaista bilo jako slatko, meni se to dopada i smatram da tako lepe stvari i treba da se dešavaju među kolegama i ja to volim. To je jedno lepo ponašanje i poštovanje- rekla je Dragana.