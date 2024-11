- Ovo što pišete za mene su čiste gluposti. Izađite iz mog života. Čuj, pedofilija! Smešno, samo to mogu da kažem. I to što se prave lažni profili i piše, i što se stavljaju moje slike, ne znam ko stoji iza toga, ali nije u redu. Ljudi, pustite me više, molim vas.