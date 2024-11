- To je naša zajednička odluka i zajednička izjava ujedno. Ništa ne bih dodavala na ono što je Mladen objavio, ujedno je to naše zajednićčko oglašavanje - poručila je Dea.

- Mlađa radi stvarno posao u kom uživa, bar meni to tako zvuči. Navikli smo se na razdvojenost i još uvek smo zajedno - rekla je najpre Dea.Ja kada sam sa nekim verujem da je to do kraja života, dok ne poludim i ne presečem i kada kažem da je stvarno dosta. Gledam da izvučem maksimum iz svega, a kada više ne može, onda, Bože moj...Mislim da mi još uvek možemo da izvučemo taj maksimum. Ali, ja sam posle ove saobraćajne nezgode naučila da sve može da te iznenadi, a ne bi trebalo - rekla je ona.