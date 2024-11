Folk zvezda je u intervjuu za Kurir govorila o svojoj novoj duetskoj pesmi s Magla bendom, a dotakla se i aktuelnosti iz svog života o kojima je javnost pričala prethodnih dana

Dragana Mirković nakratko je boravila u Beogradu, kako bi prisustvovala promociji svoje nove duetske pesme "Ako se volimo", koju je snimila s Magla bendom. Pesma je za kratko vreme postala hit, pa je tako za 24 časa završila i na 13. mestu Jutjub trendinga.

S pevačicom smo porazgovarali na razne teme, a na samom početku otkrila nam je kako je došlo do saradnje s popularnim bendom:

- Pesma je stigla do mene zahvaljujući ovim dobrim ljudima. Kad sam čula pesmu, meni se odmah dopala. Imam običaj da kažem da mi je pored lepote pesme i Vlada svojim glasom približio tu pesmu i kupio me tom pesmom. Vlada spada u najbolje pevače, ima mnogo dobrih glasova u zabavnoj muzici, ali on mi je jedan od najjačih. Meni se to lično dopada. Ovu pesmu mi je "prodao", kako se to estradno kaže, njegov glas. Poslušala sam njegov deo i onda je samo ostalo da ja uđem u studio i otpevam svoj deo. Došla sam u studio, lepo smo se družili i jako smo uživali - priznala nam je Dragana.

Pre nekoliko dana ste imali priliku da zajedno s predstavnicima Humanitarne organizacije "Srbi za Srbe" uselite jednu porodicu sa pet devojčica u novu kuću kod Novog Pazara. Kakvi su utisci?

- Ne znam da li ću moći da to opišem rečima. Uvek sam pomagala ljudima, ali je to nekako uvek bilo malo više na daljinu, uplaćivanjem na žiro-račun, raznim humanitarnim koncertima, išla sam i po bolnicama. Sad sam prvi put bila i doživela da vidim sreću u očima tih roditelja, a posebno dece. Ja kad sam videla gde su oni živeli, bila sam u šoku. Mislila sam da to u Srbiji ne postoji. Organizacija "Srbi za Srbe" stvarno se potrudila da im od tog mog novca napravi fenomenalnu i jako kvalitetnu kuću. Razumem se u to jer stalno nešto radim i gradim. Prvo što sam gledala kad sam ušla su fugne na pločicama, onda unutrašnja vrata. Bitno mi je da ti ljudi tu kuću imaju dugo. Kad sam ušla u tu staru kuću, rasplakala sam se, a kad sam ušla u novu, bila sam najsrećnija žena na svetu. A oni kako su me dočekali, bože dragi, te radosti, grljenje, suze, smeh.

Pored ovog dueta s Magla bendom, koji biste duet izdvojili kao svoj najbolji, ali ne kao Dragana, već kao slušalac?

- Moram da se okrenem ka svojim fanovima, iz njihovog ugla da odgovorim. Oni jako vole "Život moj" s Danijelom Đokićem, onda "Sad i zauvek" sa Acom Lukasom. Ostvarila se moja želja da to bude pesma za prvi mladenački ples. Ja sam je tako doživela. Tu je i onaj s pokojnim Ninom Rešićem.

Ceca Ražnatović i Viki Miljković nedavno su otpevale u duetu vašu pesmu "Imam dečka nemirnog". Da li ste to videli i kakav je vaš komentar na to?

- Kad sam pogledala sve to, bilo mi je mnogo slatko. Njih dve su mi pričale, na početku njihovih karijera, da su volele moje pesme. Rekle su mi da su bile moji fanovi, da su se maltene učile na mojim pesmama, mnogo su pevale moje pesme. To je mnogo lepo. Sve to kako su otpevale mi je zaista bilo jako slatko, meni se to dopada i smatram da tako lepe stvari i treba da se dešavaju među kolegama i ja to volim. To je jedno lepo ponašanje i poštovanje.

Obezbeđenje nikako ne voli kad silazite u publiku. Mnogi se plaše za vašu bezbednost.

- Uvek se trudim da ispoštujem svoju publiku, a moje grljenje i silaženje u publiku je razlog što mene obezbeđenje manje voli. Ja jedino sa obezbeđenjem, koje nije moje, naravno, nego svih tih hala, imam problem. Nisu baš prijateljski nastrojeni jer znaju da ih izmaltretiram najstrašnije. Ja njima kažem: "Ljudi, vi meni ne trebate, nemojte da se brinete. Budite vi tu, nije problem, ali uopšte se ne sekirajte!" Oni nikad ne znaju kad ću ja sići jer ako znaju, to će biti priprema, a ja to ne volim. Nikad ne silazim u publiku na istu pesmu i u isto vreme. Kad krenem da silazim, ja vidim da njima samo graške znoja silaze s lica. Oni samo rade svoj posao, ali je meni zadovoljstvo da siđem u publiku i da se izgrlim i islikam koliko mogu.

Velika ste prijateljica s Tanjom Savić. Da li ćete joj pružiti podršku na predstojećem koncertu u Beogradskoj areni?

- Nažalost, i ja imam koncert baš tog dana. Toliko mi je žao, ali mi smo u kontaktu. Ja sam tu za nju i rekla sam joj šta god da treba - da mi se obrati. Sigurna sam da će u Areni biti i dosta mojih fanova da je podrže, oni znaju koliko ja nju volim. Pitali su me i da li ću biti gost, ali sam im rekla da, nažalost, neću moći. Tanja me pozvala, ali ovo je već odavno bilo zakazano. To mi je bila želja da dođem, ona je taj koncert odavno zaslužila. Ima velike hitove već godinama.

