- Rođena sam u jednom malom selu kod Kosjerića u porodici sa jedanaest članova. Bila sam peto, neplanirano, dete. Pešačila sam svaki dan do škole 8 kilometara, čuvala ovce i radile teške poslove. Ja sam ponosna na to, da saam rođena u Londonu sigurno ne bih postala to što sad jesam. Bila sam najnemirnija, družila sam se sa dečacima. Spemala sam ručak za nas jedanaestoro. Tada sam prvi hleb naučila da pravim. Imali smo ogromno imanje, ali para nije bilo. Imalo je da se pojede. Garderobu sam dobijala od tetke - započela je Zorica svoju ispovest i nastavila: