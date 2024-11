- Moj muž je mnogo puta već pričao o zelenašima i sve što je rekao je istina. Bila sam uključena u sve to. Ujutru kada se probudiš i nemaš čime da deci kupiš hleb i najosnovnije stvari, to boli. Prosto si očajan jer ne znaš kako da rešiš neke stvari. On je puno puta presipao iz šupljeg u prazno. Pozajmljivao je od jednih, pa da bi njima vratio, uzimao je novac od drugih i tako redom. Bilo je puno neprospavanih noći - priča Dijana u emsiji "Majke šampioni" TV "Arena sport".