Darko je od malih nogu imao talenat za muziku, pa su ga roditelji i u tom smeru usmeravali. On se kasnije prijavio u muzičko takmičenje, a od tada mu je popularnost samo išla uzlaznom putanjom.

Dom Lazića je skriven od pogleda prolaznika visokom betonskom ogradom, a ogromno dvorište krasi veliki plato gde Darko uživa da provodi vreme sa najmilijima. To je mesto gde pevač može da se opusti i uživa daleko od gradske gužve i vreve.

- Uživam u svom domu i vremenu provedenom sa najmilijima. To je moje utočište od sveta. Naravno da imam mnogo društva i prijatelja u Beogradu, ali u selu je naš mir. Meni je i porodica u Brestaču, tako da sam najviše tamo, bez obzira na to koje me obaveze čekaju u Beogradu - rekao je Lazić jednom prilikom.