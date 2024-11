- Proslava je bila na jednom splavu gde je pevala Danijela Vranić. Bila sam u društvu pokojne Ksenije Pajčin sa kojom sam bila nerazdvojna. Tu su bili i Bata Spasojević, Darko Kostić i još mnogo poznatih lica. Bio je radni dan i moj dečko je otišao kući jer je ujutru morao na posao, a ja sam ostala sa društvom da se provodim. Nedugo posle toga sam i ja krenula kući. Obezbeđenje me zaustavilo na izlazu i pitalo me da povezem kako su mi rekli "Dva neka košarkaša do hotela". Pristala sam - pričala je Lili svojevremeno i nastavlja: