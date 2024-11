- On je mene video, skočio je za mnom da me juri. Ja sam bila mala, a on je bio brži, jači, veći i krupniji. Zgrabio me je i ja sam pokušala da se odbranim. On je mene držao za ruke ali verovali ili ne u tom trenutku mi je pomogao pas. Svaki put kada sam prolazila tom ulicom ja bih njega pomazila, a on je tada skočio na njega i napao pedofila. U tom trenutku je krenuo da mi skida odeću koju sam imala na sebi, ali ja sam se otimala i pas mi je pomogao. Nastavila sam da trčim i jako sam se uplašila, čak neki period to nisam smela da kažem nikome i to se tako završilo - priznaje ona.