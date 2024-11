- Seka mnogo priča ja da ti kažem. Kada sam dolazila ovde na snimanje rekli su mi da dođem ranije, a onda sam saznala da je to zbog Sekine izjave o mom kašnjenj u. To je dobar pokazatelj da se dobar glas daleko čuje, a loš još dalje. Nisam imala osećaj da me je zvala da joj ja radim pesmu, već kao da sam samo nekome prosledila informaciju. Jako mi laska i ne želim da zbog toga poletim i umislim da samo ja treba da pišem i komponujem - rekla je Tea i otkrila kako je izgledao njihov dogovor.

- Ja sam Seki rekla: "Ako ćemo raditi, radićemo to kako treba. Ne želim da te čujem u modernim zvucima, repovanjima, to me ne interesuje. Hoću da čujem vatrenu, crnu Seku kakvu smo svi zapamtili - ispričala je ona u podkastu za "Extra FM".

- Jesam, zato što ja verujem u Teu i ono što ona radi. Meni se jako dopada njena muzika i ona je jedna od talentovanijih ljudi ovog savremenog muzičkog dela kod nas. Tea piše jako emotivne pesme, ne postoje neke reči koje moraš izgovarati da bi je zapamtila. Treba ti dobra melodija, energična pesma i da napiše neko ko ima srce i dušu, a to je ona. Srećna sam što smo nas dve stupile u kontakt i što smo se upoznale, zato što su to dobre energije, a one moraju da naiđu na uspeh. Sa ovim sledećim delom tek da zakucamo! Izgleda da se meni trebala desiti Tea da vrati Seku iz 2002/03, 20o4/05. Pokušavali su, ali bilo je jako teško. I Tea je, moram to da kažem, jedna jako skromna osoba. Kad sam joj poslala neke top liste na S3 radiju, mi smo već nedeljama na prvom mestu, ona nije mogla da veruje. Zato što ona kaže, ali jeste tako, da je to velika odgovornost. Lakše je njoj mnogo da za sebe napiše pesmu, pa i da ne prođe kod publike, ali kada pišeš za nekog drugog, to je velika odgovornost. Videla sam da radi za Cecu, ja sam sigurna da je u njoj glavi havarija da to bude dobro, jer ipak ona radi za zaista ozbiljne izvođače.