- Kad smo izašli iz kuće iz Kačareva, kad su moje sestre htele da me pošalju u Kovin u ludnicu, rekla sam im: "Evo vam ga na"! Otišli smo na stan u Pančevu, nije nam bilo lako. Moje dve sestre i dva zeta su u više navrata hteli da moju majku proglase neuračunljivom. Mama je bila nepokretna ali je bila svesna. Pakao je bio sve vreme, dok je bila živa i do kraja prošle godine kad se završilo suđenje. Htela je da ostavi kuću meni, ali su osporavali, tužila je svoje ćerke i tu nastaje pakao. Moja sestra je prepisala sve mužu kako bi bio okidač naše porodične tragedije, bio je mozak tih operacija kako će da se tuži, šta će da mi se radi, kako da mene uništi! - iskrena je bila Goca.

- Nema šanse. Hrišćanski je oprostiti, ja sam oprostila, ali nikada ne bih sela više s njima . Bolno je, uplele su i moju decu. Roditelji ti rode nekad neprijatelje. Sada kada je završeno mislim da ih savest peče kad shvate šta su uradile. Mrzele su me, samo su smišljale, to je bilo suđenje za suđenjem, nije normalno šta su sve radile. Rana je zacenila ali ožiljak je ostao - izjavila je Gordana za "Hype".

- Jedan peh mi se dogodio u 17. godini, pa sam odustala od škole u trećoj godini, htela sam da budem babica. Sama sam delila to sa sobom. Muž nije znao, to sam sama sa sobom u to vreme prebrodila. Kasnije je Teodora saznala, znale su moje sestre, a ne roditelji. U Višegradskoj sam učila. Ne volim da pričam o tome, stres sam imala i nisam mogla više da učim ni idem u školu - govorila je Goca u intervjuu za Hype u kom je otkrila da je bila silovana i da je malo ljudi znalo za to.