"Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam tešku depresiju, to ne bih poželeo nikome. To se manifestovalo tako da me ništa nije interesovalo - ni život ni smrt. To je bio period kad sam bio biljka. Svašta mi je tada padalo na pamet, razmišljao sam i da napustim muziku. No, odlučio sam da nastavim i 2000. snimio sam album ‘na koji sam jako ponosan", ispričao je Merlin za hrvatsku televiziju.