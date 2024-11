Sve to dopirnosi da čitav prostor izgleda elegantno, a vrlo i je prozračan i pun svetlosti, što možete i videti na fotografijama u galeriji u nastavku.

"Ova kuća i mediteranski vrt poseduju nešto što sam tražila čitavog života, a to su savršena energija i apsolutni mir. Pogled na Košutnjak je nestvaran i prosto lekovit. Zvukovi grada se ne čuju, imate utisak da ste na moru jer tu je čak i miris smole koji dopire sa naših starih borova. Najlepši deo kuće je ogromna terasa koja gleda na vrt, bazen i zalazak sunca. Trudila sam se da sve bude u pastelnim, umirujućim tonovima. Ima dosta elemenata od drveta i mermera. Meni je protok energije vrlo bitan i sve radim po osećaju, pa je to bio slučaj i sa opremanjem životnog prostora. Izuzetno osećam kada neki zid, boja ili element prekidaju protok energije i svetla, pa se rukovodim isključivo time. Mene pomodarske stvari ne interesuju. Kuća se pravi prema onom ko u njoj treba da živi i bude srećan. Ovde ko god uđe oseti mir, spokoj i lepu energiju. Eto, taj stil preovladava", otkrila je Jelena Karleuša za Hello, a još fotografija njenog doma pogledajte u galeriji u nastavku: