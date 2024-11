Ekipa emisije "Stars specijal" ekskluzivno je porazgovarala s Tanjom o ovoj, ali i o mnogim drugim aktuelnim temama. Na samom početku Tanja nam je otkrila kako se oseća nedelju dana pred koncert u Beogradu

Tanja Savić započela je svoju muzičku karijeru pre 20 godina na muzičkom takmičenju "Zvezda Granda". Od tada, pevačica je objavila pet studijskih albuma, a 23. novembra održaće svoj prvi veliki solistički koncert u beogradskoj Areni.

Ekipa emisije "Stars specijal" ekskluzivno je porazgovarala s Tanjom o ovoj, ali i o mnogim drugim aktuelnim temama. Na samom početku Tanja nam je otkrila kako se oseća nedelju dana pred koncert u Beogradu.

- Odlično sam. Naravno da ima uzbuđenja jer znam šta me čeka. Nema straha, tako da sam po tom pitanju mirna i jedva čekam da vidim svoju publiku da se družimo. Biće to prelepo i lagano sve - uverena je Savićeva.

Kako teku pripreme za koncert i šta se trenutno dešava?

- Sad smo bukvalno pri kraju. Skoro nam je bina završena i idem da je vidim kako to igleda uživo. Da stanem na tu scenu i da vidim i osetim koliko će ta bina biti udaljena od publike i koliki je zapravo taj prostor gde pevam jer očigledno da ja nisam toga svesna. Ja sam do sad radila nastupe, imala sam koncerte i po trgovima i na otvorenom, ali ovako veliki prostor do sad nisam radila.

Da li si se konsultovala s nekim od kolega koji su već pevali u Areni i šta su ti rekli?

- Dobila sam jedan savet od Dragane Mirković. Ona mi je rekla da budem opuštena i ono što jesam i da se ne nerviram, ako se prekine neki zvuk ili se pokvari neki zvučnik. To može da se desi, ali se ne opterećujem sa tim. Kako bude neka bude, ako treba pevaćemo i na suvo.

Hoće li i tvoji sinovi biti u publici?

-Duše moje. Stalno ih vodim sa sobom. Oni će biti verovatno negde zaštićeni od sedme sile.

Mnoge tvoje koleginice na tako velikim koncertima imaju običaj da izvedu svoju decu na binu pred publiku.

- I ja bih to uradila, to bi bilo lepo. Ne znam da li će se i oni složiti s tim, ali bih volela to.

Šta posle te Arene, kakvi su dalji planovi?

- Imaćemo koncertnu turneju po regionu. Biće malo drugačiji koncept, malo veći orkestar. Možda će biti i malo drugačije pesme na početku sledeće godine. One će podsećati na one reperske iz 2019. godine. To još dugujem svojoj publici.

Postoji li neka pesma koju si ti odbila a da je posle postala veliki hit?

- Da. To je pesma Vesne Zmijanac "Ponovi za mnom" i jako mi je drago šta je ta pesma otišla kod nje, u prave ruke. Ta pesma mi je bila nekako prelagana za izvođenje i za moje godine. Nisam imala tog nekog iskustva koje bi prenela u tu pesmu, kao što je mogla Vesna. "Ponovi za mnom da život je lep ko osmeh dečiji". Ja sam tad imala 32-33 godine i nisam na taj način shvatala život.

Možemo li reći da je došlo do pomirenja sa Jovanom Jeremić?

- Ne znam. Ja sam ipak osoba koja stoji iza svojih reči. Ako sam nešto rekla i ako sam napustila emisiju zbog neke osobe, ja to neću poreći i neću lagati. Nisam neko ko se krije. Iskrena sam i volim to kod sebe, a sa druge strane sam spontana i uvek sam za saradnju. I kad treba da se spusti lopta, okej mi je. Znam ko sam i neke stvari me ne mogu poremetiti i ne mogu da promenim mišljenje. Mogu da promenim svoje ponašanje, ali mišljenje o nekim stvarima u životu ne mogu. Moja publika to zna.

S kim bi od svojih kolega volela da snimiš duet?

- Možda sa Tonijem Cetinskim. Ne znam da li njega to sad uopšte zanima, jer je čovek ušao u neku mirnu fazu života.

Šta bi danas rekla onoj Tanji Savić od pre 20 godina?

- Rekla bih joj da će sve ovo pregurati i da će sve ovo proći kako treba, samo da treba da bude strpljiva.

