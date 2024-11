- Rađenovo društvo nikada nije volelo Milicu, i to su mu jasno stavili do znanja. Ne zato što je ona loša, već zato što je loše uticala na njega. Svi su znali da mu je smetalo to njeno vraćanje sa nastupa usred noći, to što je dovoze ljudi sa kojima je sarađivala i što je znala da sa njima posle svirke ostane na piću. Mislim da su njihove razmirice oko toga počinjale, rekao je dečko iz kafića, koji poznaje oboje.