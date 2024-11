- One su sada srećne. Naruče šminku, oblače se, imaju 32 godine. One ako sada ne provedu tako kako žele, kad će? Neću nikada baciti te stare fotografije, ali neću da ih dam u javnost, jer bilo je šta je bilo. Kad su bili mali, stavljali su perike na glavu.

- Uvek ću čuvati te uspomene, kako iz sećanja da bacim te slike? Da ne da Bog nikome, poludela bih kad bih to bacila. To sam ja rodila. Jedan otac i jedna majka. Rodili, odgajili i sad neko da digne ton na njih i neko da mi bije decu. Ne bi prošao tako lako. Ne daj Bože da Stefan udari Anu, ušla bih tamo. Zamolila bih Željka i Milicu da uđem, pa i za džabe, pa da se obračunam sa njim. Razbolela sam se zbog svoje dece, ali i godine su me stigle, sekiracija, druga deca, škola, odgajanje, pa dok su su se udale, svadbu sam pravila. Moja deca nikad nisu trpela. Više sam ja išla neobučena, nego one, radila sam sve za decu. Svi su završili srednje škole, svi rade. Borila sam se za tu decu i za mog Radeta i ovu kuću što imam.