- Položaj romskog naroda u Srbiji, oduvek je bio težak. Nažalost, većina balkanskih naroda oduvek je pokazivala opšteprihvaćeni rasizam kada je reč o Romima. Nama je čak i u svakodnevnom govoru, vređanje Roma nešto čega nismo ni svesni i šta se podrazumeva. Lično sam bezbroj puta bez razmišljanja koristila izraze "ciganska posla", "crni ciganin", "ganci", itd. Omalovažavanje romske zajednice je opšteprihvaćeno i normalno. Od malena nas uče da ako ne učimo da ćemo biti kao Cigani na ulici, da ćemo prati šoferke na semaforu ili raditi kao čistači ulica. U školama se romska deca odbacuju, ismevaju i svaki korak napretka otežan im je do te mere da odustaju i od škole i od borbe, a samim tim i od bolje budućnosti. Okreću se ili ulici ili kriminalu kako bi preživeli, uz malu i skoro nikakvu vidljivost, pomoć društva i "belog" sistema. I to je tako i svi znamo da je tako. Mi smo rasističko društvo. I dok se jevrejski narod silom i krvlju izborio za državu, romski nije i verovatno neće nikad. Ali… Ko je kriv? Konkretno, vekovi poniżavanja doneli su "Ciganima" vidljivost u dve kategorije, u kojima su imali uspeha. Prva je ona loša, ulična, kriminogena kategorija. Druga je muzika. Romski narod, kao jedan od najmuzikalnijih naroda planete iznedrio je neke od najvećih muzičkih umetnika na svetu a i na Balkanu - napisala je pop diva i dodala:

- Kada je reč o Srbiji, popularna muzička scena oduvek je bila sastavljena od romskih izvođača. Od Šabana do Džeja, od Redžepove do Muharema, Ljube, Đoganija, Akija... I dok su neki od njih otvoreno govorili o svom romskom identitetu, mnogi se "prave beli" kako je to Džej umeo da kaže u dvom duhovitom stilu. Javne ličnosti romskog porekla, umesto da iskoriste popularnost kako bi pomogli svom narodu, sakrivale su istinu produbljujući još više rasistički jaz. Velikim delom, upravo su pripadnici romske zajednice krivi za manjak želje, volje, snage, za borbu kad je reč o boljoj poziciji i pravima. Bez sposobnog lidera, uvek su dopirali samo do margine. Nikada nisu osuđivali one uspešne pojedince iz svog naroda zbog nedovoljne pomoći. Prvi put vidim jednu javnu ličnost, zove se Zejna, koja je javno i glasno i konkretno podigla glas u ime svog naroda. Ono što mogu da kažem je bravo! Usprotivila se maloumnom ismevanju romske muke, jada i nemaštine u spotovima raznih Mayiyauya Berović (iako ta mučenica nije imala svesno lošu nameru, sem što je ne preterano inteligentna pa je poverovala kad su joj rekli da je baš fora da đipa srećno ispred napaćenog naroda u udžericama a onda sedne u svoj gastos džip i ode u toplu kuću). Bravo Zejna! Bravo za javnu lekciju! Lekciju svima nama! Bravo za podizanje glasa! Bravo za borbu protiv duboko ukorenjenog rasizma! Nadam se da će mnoge javne ličnosti romskog porekla pomoći svom narodu, ali i svima nama koji zajedno živimo da otvorimo oči! Kao Zejna - zaključila je Jelena.