Milica Pavlović je neko ko uvek otvoreno priča o svom životu, te je i sada iskreno odgovarala na zanimljiva pitanja našeg novinara.

- Nikada ne bih mogla da budem sa nekim ko se ne ophodi lepo prema konobaru ili ljudima u okolini. Ja uvek razmišljam ako se tako ponaša prema njima tako, onda će se sutra tako ponašati i prema tebi. Od takvih bežim- počinje za Kurir Milica Pavlović.

Milica je izgubila baku i deku koji su joj bili najveći oslonac u životu, a na pitanje čiji broj sada okrene kada joj se desi nešto lepo odgovara:

Kurir

- Oni su nezamenljivi. To je bila neka posebna povezanost... Mi smo bili tim, bili smo jedno. Meni je prvu kratku suknjicu kupio deda i baka koja je bila nepismena je bila jako mudra. Deda je imao samo osnovnu školu završeno i sa 60 godina su dobili mene u naručje. Izveli su me na pravi put. Kroz mene su dobili malo tog modernizma, a opet su u mene usadili prave vrednosti i sada da pokušam njih da zamenim nije moguće. Da gradim neki odnos sa ocem, maćehom, njenim ćerkama... Ne mogu to da kopiram i ne treba. Najteže mi je sada kada dolazi porodična slava i kao idem kod porodice i svi smo tu i svi oni mene vole i ja njih, a baka i deka nisu tu. Baš mi fale, možda će tu vreme učiniti svoje ili se samo pomiriš sa tom prazninom.

Milica je na svoj koncert u Laktašima pozvala Darka Lazića kao specijalnog gosta.

- Darko mi je pružio podršku pre većine, još tokom takmičenja u “Zvezdama Granda”. Nikada neću zaboraviti, to je bila prva ili druga emisija. Nakon toga me je pozvao Žika i rekao: “E mačak ideš za Beč, pevaš sa Darkom Lazićem”. Dolazim ja tamo i menadžer me čeka na aerodromu. Otišli smo kod njega kući na ručak sa Darkom i njegovom suprugom. U jednom trenutku kaže Darko: “Dobro, jesi skinuo ti od mog honorara za njenu avio kartu i sve oko puta”. Darko je džek i nije žalio i bio je jako kolegijalan. Kasnije smo samo osnažili to naše prijateljstvo. Uvek kada su neke stvari porodične budemo podrška jedno drugom. Uvek je bio taj koji se javi i pozove kada je teško, da podelimo tugu- kaže ona, pa otkriva kome još veruje.

Kurir

- Darko Lazić, Milan Mitrović, Dinča, Nebojša Vojvodić i Petar Mitić su se postavili prema meni kao prema sestri na početku karijere. Oni su me sklonili i sačuvali od mnogih stvari. Dan-danas je ostao taj naš odnos. Ja ne želim da se družim sa svim svojim kolegama. Ja ne mogu da postignem da se družim i da ispoštujem sve svoje prijatelje koje sam ja birala i sticala u životu. Zamisli tek da se družim sa svima sa estrade, nemam vremena. Družim se i poštujem sa retkima- govori Milica.

Pavlovićeva je trebalo da održi koncert u hali “Borik” u Banjaluci, međutim, šest dana pre koncerta organizatori su njenom timu javili da renoviranje hale neće biti završeno do datuma održavanja događaja.

- Da li vam ja zaista ličim na osobu koja bi koncert zakazala sama sa sobom? Sramota je za direktora dvorane Borik to što je rekao, zamislite sada da ja vama iznesem prepiske sa ljudima iz dvorane. Oni su mom timu tvrdili da će renoviranje biti završeno do početka mog koncerta. Došla sam u situaciju da pomerim ili otkažem koncert- rekla je ona, pa dodala:

- Ja turneju ne doživljavam kao bilo koji nastup i ne štedim. Evo kad izađem iz svih ovih minusa pa rešim da opet idem na neku turneju i tada ću se truditi da izazovem sebe i dam publici nešto novo. Za mene je bio izazov da naučim da sviram bubnjeve i to sam ostvarila.

Milica je govorila i o tome koliko voli svoj posao.

- Pevam i srce mi je puno, a i mom novčaniku je okej. Tako da šta više tražiti... Da imaš normalno okruženje, pre nekoliko meseci sam imala momenat gde sam skapirala da nije potrebno da sedim za pojedinim stolovima i slušam određene priče. Nemam vremena za prazne sate- naglasila je ona.

Prema njen rečima čula se sa Futom gde treba da se pojavi kaver pesme koju je već radio za neke njene kolege sa Marinom, iako je njena dobra prijateljica Jelena Karleuša u velikom ratu sa istim, te je za sve ova informacija bila šokantna.

Nikola Radišić, Luka Stepanović

- Čast mi je i to se ne odbija. Meni je zadovoljstvo i velika čast da to otpevam. Ja sam otišla kod njega u studio i nisam mogla da verujem kako čovek lepo peva. On mi je rekao “Uzmi za kaver šta god želiš”. Odabrali smo dve muške pesme i mislim da će biti veliko iznenađenje publici kada čuju te pesme u ženskoj verziji - rekla je ona.

Pevačica je je razgovarala sa nama u bademantilu, a onda otkrila i zbog čega.

- Iskreno u bademantilu mi je najudobnije. Kad skinem sve one stvari sa sebe, čarape, pa steznik za stomak pošto sam se malo ugojila, onda mi je ovako najudobnije. Nije ovo nikakvo nepoštovanje, nego se stvarno ovako osećam udobno- rekla je ona i dotakla se koncerta:

- Moram priznati da mi je bilo super, baš sam uživala, prepuna sam pozitivne energije. Ova nedelja mi je bila veoma stresna.

A priča i kojim alkoholom najradije "leči" stres.

- Najviše volim da popijem dobru rakiju, ali da se raspitam kako je pripremljena. Ne pijem “brlje” kako mi to kažemo- kaže kroz osmeh ona.

Kurir / Ivan Gajić

