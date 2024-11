- Teško detinjstvo me je naučilo time da mogu da prepoznam kad je nešto dobro i kad je nešto loše, imam to u sebi. Vremenom sam ojačala. Slaba sam na malu decu, jer sam ja tako odrastala tako me baka učila, uvek prepoznam tu neku napuštenu, tužnu decu, uvek pomognem. Vidim tu malu mene, koja je imala dosta i loših trenutaka i lepih sa bakom. Ali imala sam ja dosta traumatičnih iskustava, mogu roman da napišem.

- Najbolnije mi je to što mi je jako nedostajala majka. Ja sam imala sreću što me je odgajila jedna divna žena, ona je u stvari moja majka. Teško mi je bilo i prihvatanje mojih roditelja. Čini mi se da me i danas ne razumeju. Roditelji su gradili svoje karijere, napravili svoje nove porodice. Baka mi je govorila: Pogledaj gore u avion, tu je mama, sad će da ti baci bombone". Majka me je posećivala, bila je deo mog života, ali ne toliko koliko mi je nedostajala. Kad su praznici, rođendani, kad su priredbe u školi. Ne žalim ja sebe, ali falile su te neke stvari i dan danas fale.