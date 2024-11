- Nisam imao problema nikada jer sam sa svima bio dobar. Ali nisam voleo da pevam kad me zovu momci iz tog vremena jer znam ko će sve tu da bude, plašio sam se da ne zaluta neki metak. Nekada sam uspevao da nađem izgovor, nekada ne. Nisam mogao da kažem: "Neću", pa da me šamaraju po Beogradu. Moraš da ideš, nema šta - prisetio se Bane Bojanić.

- Zvali su me. Posle par dana kad se sve to desilo, nazvali su me euforično govoreći: "Nismo mi krivi, nismo to bili mi". Ja sam prvo prekinuo vezu. Onda mu kažem: "Jesi li ti lud, traži te cela država, ti zoveš mene?" On mi kaže: "Ja tebi verujem, samo da nas odvezeš do Subotice. Mi nismo... Dokazaćemo". Ja kažem: "Kakva, bre, crna Subotica?! Bio sam sa društvom pored Keja, samo sam bacio telefon u Dunav.