Pevačica Ružica Čavić se posle skoro dve decenije medijske ilegale pojavila u prestižnom muzičkom takmičenju " Nikad nije kasno " i oduševila publiku koja ju je pratila krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih godina kada se pojavila na sceni . Njen najveći hit "Sve ja to poštujem" doživeo je vrhunac 2002. godine, a upravo po ovoj pesmi je mnogi i danas pamte.

„Ja živim u maloj sredini, u Čačku, tamo su ljudi jako pobožni što meni odgovara. Tokom borbe za potomstvo, moj suprug i ja smo u momentu kada nismo nalazili u spoljašnjem svetu spas kako da dođem do toga otišli na liturgiju. Ja sam uz stariju gospođu koja se u mom životu pojavila, otišla na liturgiju i od tada se sve menja. Sa 30 i nešto godina sam shvatila da sam duhovno prazna, pa sam imala potrebu da zahvatim što više. Stigla sam do vladike Nikolaja, čitala sam dosta, svako ko želi decu neka uzme bilo koje štivo vladike Nikolaja. U malim sredinama je mnogo lakše, bitnija nam je porodica i to suština, nije suština biti samoljubljiv i ugađati samo sebi u životu jer ne možemo da vidimo ovog pored sebe da li mu je potrebna pomoć. Nije sve u parama, ali kada nađemo taj mir u duši, onda dođu i pare“, ispričala je pevačica.