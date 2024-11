Početkom osamdesetih gotovo da nije bilo muškarca u staroj Jugi koji nije bila opčinjen fatalnom Splićankom koja je zapalila ovdašnju muzičku scenu. Tadašnja članica grupe "More" Dorotea Savile nikog nije ostavljala ravnodušnim, posebno posle 1986, kada je uplovila u solo vode. Tada je šira publika upoznaje kao Doris Dragović , ali uprkos ogromnoj popularnosti, o njenom životu malo toga se znalo .

No, to ipak nije sprečavalo javnost da ispreda priče o zanosnoj pevačici. O njenom životu, naročito emotivnom, kružile su razne glasine koje nikad nije demantovala. Štaviše, činilo se i da su je zabavljale. Prašina se stišala kada se 1990. godine udala za vateprolistu Marija Budimira, s kojim je i danas u srećnom braku.

No, dve možda najglasnije priče koje su je pratile bile su vezane za Željka Ražnatovića Arkana, ali i za Čolu.

"Kada je i Arkan konačno spavao s njom, rekao mi je da mu je to bio najbolji s*ks u životu! Bio je potpuno očaran tom ženom. Rekao mi je da to nije normalna ženska, već da da je vrh vrhova", rekao je on.