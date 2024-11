- U ovom poslu kao ženi niko mi nije čuvao leđa, pa sam sama sebi morala biti čuvar i korektor. Mnogi su se ‘očešali‘ o mene jer su znali da me nema ko braniti. Doživela sam ucene, nepravde i zastrašivanja moćnih muškaraca. U životu sam, nažalost, upoznala i psihopate u pravom smislu te reči koji su pokušali da me psihički ili emocionalno zlostavljaju. Zapravo, ispravnije je reći slomiti. Nažalost, to su redom bili muškarci koji su demonstrirali svoju silu u datom trenutku. To su teške situacije kojih se nerado setim- poručila je tada pevačica za "Story.hr".