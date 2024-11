Ovaj uspešni biznismen iz Ratkova ne prestaje da impresionira javnost svojim luksuznim životom, a šokirao je pričom o svom mlađem sinu Mikiju, koji je sa samo šest ili sedam godina pokazao talent za trošenje novca.

Babić je otkrio kako je njegov sin potrošio neverovatnih 2.000 do 3.000 dolara na mesečnom nivou koristeći karticu.

- Moj mlađi sin Miki, imao je šest, sedam godina. I jednom me zove direktorica moja pozove i kaže: "Moram da vam skrenem pažnju, Miki je ovog meseca potrošio sa kartice 2.000, 3.000 dolara". Ja ništa, poludim. Zovem ga: "Reko, slušaj, nemoj više u životu da si nešto potrošio, da me nisi pitao", i on kaže okej - počeo je on za medije



- I sad on stvarno mene pita svaki put kad nešto treba da kupi, pita me. Ja kažem: "Okej, okej, okej". Sledeći mesec me ona zove, pita: "Da li ste vi pričali sa Mikijem?", kažem da jesam, a ona mi kaže: "Pa on je ovog meseca potrošio više nego prošlog - ispričao je Branko kroz smeh.