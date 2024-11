Zvezdan Slavnić više puta je bio u zatvoru zbog raznih krivičnih dela. Njegov kriminalni dosije otvoren je u martu 1998. kada je kao dvadesetogodišnjak iz pištolja usmrtio dečka Olivera Jovanovića u jednoj diskoteci u Beogradu , navodno slučajno, kako je on tvrdio, mada je istraga drugačije pokazala. Tada je osuđen na devet i po godina robije, koju je odležao.

Kako smo tada saznali od našeg sagovornika, kuća Zvezdanove tetke se nalazi na kraju sela, a Mokin naslednik boravio je u drugom delu objekta koji nije bio u blizini ulice. Mokina sestra i njen muž su tada boravili u Beogradu, a po Budimlji se pričalo kako Zvezdana niko od porodice nije posećivao dok se skrivao, ali veruju da mu je upravo Moka omogućio da nekoliko mesecu provede tu i da mu je on davao novac. Zvezdan je na kraju sam odlučio da se preda srpskoj policiji i nagodio se da dobije kraću robiju. On je pričao u Zadruzi o tome da je bio u bekstvu posle izvršene pljačke, ali ove detalje do kojih je došao Kurir, naravno nije pominjao. Moka Slavnić nije odgovarao na naše pozive kad smo ga zvali.