- U najavi koncerta Baje Malog Knindže u Novom Sadu i reakcijama na isti vidi se svo licemerje našeg društva. Sad su se svi ovi silni moralni na društvenim mrežama počeli sa komentarima kako ih nije sramota da drže koncert a tamo se desila takva nesreća. Zanimljivo je da se ti isti nisu oglasili zbog toga što će šest dana ranije Nikola Đuričko isto tamo imati svoj stend-ap, humoristički program. Ali, on je urban, a Baja nije, pa ajde da udarimo po ovom jer ovaj peva, a što ovaj priča viceve to ne vređa njihova osećanja - bio je oštar Jovanović.

- "Cakum-pakum" je jeziva. Koje su to žene koje se lože na to: mora ovako, moram onako. Ma sponzoruša, o tome se radi i onda kao nisam. A ja da ležim ceo dan i on da mi bude cakum-pakum. Zato nam i jeste takva muzika. Pakao - iznervirao se Kleut.