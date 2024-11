- Klubovi su bili, i to sad sve manje i manje radim, a te dvorane su posebna priča. Ta pozitivna energija te količine ljudi koju šalju je kao da dođeš u situaciju da ti se telefon ispraznio, pa ga negde priključiš da se napuni. Tako se negde ja punim tom pozitivnom energijom na svakom od tih koncerata. To čoveka ispunjava i tera ga da bude još bolji - priznao je folker.

- Jovana je bila u "Zvezdama Granda" i ja sam bila njen ogroman fan. Pošto smo iz istog kraja, bukvalno nas deli nekoliko stanica, često su mi, dok sam bila klinka, u tom periodu mojih tinejdžerskih godina, i kad sam krenula da se farbam u svetlu boju, govorili: "Jao, Jovana, možemo li da se slikamo s tobom?" I stalno mi se to dešavalo na Karaburmi. Mešali su nas. Dešavalo mi se da mi mnogi ljudi koji upoznaju i nju i mene posle kaže da se isto smejemo i da imamo istu energiju. I tako smo nas dve godinama kad smo se dopisivale, a uspele smo i da se vidimo nekoliko puta mimo posla, došle do saznanja da nam i tate liče. Ja sam se družila i s njenim bratom. Jovana je prava majka. Toliko sam srećna što se ponovo vratila posle sto godina i što ima takav hit - rekla je Edita, a Pajićeva je dodala:

- I obrnuto. Ona je jednom okačila sliku svog oca, ja sam se bukvalno izvrnula. Nisam mogla da verujem, bukvalno su kao braća. Mnogo nekih sličnosti, ta neposrednost i otvorenost. Stalno to volimo da komentarišemo. Nismo nikakav rod, ali kao da jesmo - rekla je ona.

- Sad kad napravim paralelu, mislim da mi se u to vreme, sa mojih 15-16 godina, desilo nešto što mi se sad dešava, mislim da ja to ne bih mogla da prepoznam i iznesem i budem svesna toga. Da mogu da vratim vreme, nikada ga ne bih vraćala jer imam ćerke od osam i 12 godina. One su već poluodrasle i negde mi je srce sa te strane ispunjeno, jer sam najveći segment svog života provela uz njih. Sve može da se stigne, samo mora da se istraje i da se od toga ne odustaje - ubeđena je bivša supruga Saleta iz Tropiko benda.