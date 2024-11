- On je od mene uvek tražio da sviram, i ja sam zbog toga nastavio da sviram nakon njegove smrti, i to ću uvek raditi. Sve što pravim radim zbog svog sina i taj muzej pravim da ostane sve o meni i njemu.

- Arkan mi je dao oko 200 hiljada maraka na svadbi njega i Cece. On zna da sam ja Cecu doveo u Beograd i on je na tome bio zahvalan, a sve koje sam ja doveo su se proslavili, Ceca, Jana... Ja sam to naučio od Šabana i to tako treba da ide.