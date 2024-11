- Da li vam ja zaista ličim na osobu koja bi koncert zakazala sama sa sobom? Sramota je za direktora dvorane "Borik" to što je rekao. Zamislite sada da ja vama iznesem prepiske sa ljudima iz dvorane. Oni su mom timu tvrdili da će renoviranje biti završeno do početka mog koncerta. Zbog toga sam došla u situaciju da pomerim ili otkažem koncert. Ja turneju ne doživljavam kao bilo koji nastup i ne štedim. Evo, kad izađem iz svih ovih minusa pa rešim da opet idem na neku turneju i tada ću se truditi da izazovem sebe i dam publici nešto novo.

- Darko mi je pružio podršku pre većine, još tokom takmičenja u "Zvezdama Granda". Nikada neću zaboraviti, to je bila prva ili druga emisija. Nakon toga me je pozvao Žika Jakšić i rekao: "E mačak, ideš za Beč, pevaš sa Darkom Lazićem". Dolazim ja tamo i menadžer me čeka na aerodromu. Otišli smo kod njega kući na ručak s Darkom i njegovom suprugom. U jednom trenutku, kaže Darko: "Dobro, jesi skinuo ti od mog honorara za njenu avio kartu i sve oko puta?" Darko je džek i nije žalio i bio je jako kolegijalan. Kasnije smo samo osnažili to naše prijateljstvo. Uvek kada su neke porodične stvari, budemo podrška jedno drugom. Uvek je bio taj koji se javi i pozove kada je teško, da podelimo tugu.