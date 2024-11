Babić je sa srpskom lepoticom bio u dugogodišnjoj vezi, bili su i vereni, a planirali su i gala venčanje. Međutim, Ceca je Branka ostavila pred venčanje, a on je pokušavao da je vrati na sve načine. Kralj obrva čak je u kući u Ratkovu na jednom zidu naslikao njen lik, ali mu ni to nije pomoglo.

Inače, Branko je pre nekoliko godina bio na saslušanju u policiji zbog imovine kojom su se on i Ceca hvalili po društvenim mrežama. Šarićevoj snajki su letos oduzeti automobil, umetnine i još neke vrednosti, a on je morao da dokaže da su materijalne vrednosti i nakit koji poseduje kupljeni legalnim putem. Babić jeste svojoj dragoj poklanjao vrednosti, ali je bio u panici da mu se to sve ne oduzme. Angažovao je advokata kako bi dokazao da je čist.