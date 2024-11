- Ovo je u svakom smislu degutantno, ona je verovatno želela da ostavi sliku mačke u čizmama, ali ovo je miks Betmena i vodozemca. Ja volim kožu, ali zna se ko ovo može da nosi, njoj treba prijatelj da joj kaže da ovo ne liči ni na šta. Ove čizme treba da budu široke a njoj su tesne i besne, a ova haljina treba da sakrije to što je pokazala, a i kosa od dva metra, i naočare, pokušava da joj glava izgleda manje, ali to ne uspeva. Ja znam ovaj stajling i datum kada je to bilo, ali eto posle 12 kada prestaje i moral i etika, ne bih komentarisala to, ali pošto znam kada je ovo nastalo, meni je ovo još gadnije, to je za mene prava kečina. Ona treba da drži mikrofon, ali da je ne vidimo, ovo mi je degutantno, vuldarno, ovo žena u njenim godinama treba da izbegava. Kečina za Seku - rekla je Ivana.