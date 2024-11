"Na šta ovo liči. Ništa nisam uradila bre. Da me sada satanizuje, šta, jel' to poenta? To neće dočekati. Da me pravi budalom. Nisam ništa rekla da bi imala razloga da se spusti i da plače. To je baš ružno. Nisam ništa uradila da je povredim", govorila je iznervirano Aleksandra i dodala: