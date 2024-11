- Okolnosti i profesija moga oca, rudar, nalagali su da se stalno krećemo. Živeli smo od Bosne, Hrvatske, preko svih mogućih gradova u Srbiji, a kada sam ja postala umorna od svega toga, rešila sam da se osamostalim, da uzmem život u svoje ruke i sama donosim odluke za sebe. Preselila sam se u Beograd i stvari su počele da dobijaju drugu formu. Po prirodi sam dinamična osoba i ne volim rutinu, ubija me. Još kad sam bila maloletna počela sam se baviti manekenstvom i to je bio prvi novac koji sam zaradila. Ali ta profesija me je naučila i na mnoge radne navike, odgovornost i ozbiljnost. Da zarađuješ pošteno, da putuješ, da se družiš, upoznaješ nove ljude, kulture… Mislim da je to najbolje što može da se desi mladom čoveku.