- Ja želim da, pre nego što najavim ono što ćemo videti u narednim minutima, a podstaknuta kada god gledam učesnike "Elite", nekako meni kao majci znači da pogledam kako se one žene koje su majke bore u rijalitijima, koliko su nekada nepravedno neki drugi učesnici u stanju, verovatno zaboravljajući na vrednost te najskuplje i najveće reči, a to je "majka". S tim u vezi želim da kažem da je majka zapravo ona koja može da zauzme svih drugih, ali njeno mesto niko ne može da zameni. Ima i onih žena koje su svojom dobrotom i toplinom i predivnom dušom i čistim srcem mogle da zagrle sve one koji su imali priliku i sreću da ih sretnu i da ih upoznaju. Baš takva je bila Milenija Mitrović, koju smo i mi koji nismo bili njeni unuci i članovi njene porodice, zvali baka Milka. Kažu da je umetnost majčinstva naučiti decu umetnosti življenja, a ja bih dodala da je zagrljaj majke jedini osećaj koji ostane i kada to fizički postane nemoguće, jer je snaga majčinstva veća od svih prirodnih zakona. Zato će baka Milka živeti u srcima svih nas, koji smo imali priliku i koji smo bili te sreće da je upoznamo i naravno njenih najmilijih. Zbog toga sledi i do sada najemotivniji "Minut dva", jer je i Željko Mitrović želeo i da na taj način da se obrati svojoj majci - rekla je Dušica.