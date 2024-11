- Bilo mi je čudno i da prihvatim i da živim sa njim, ali sam sve prihvatila vrlo brzo. Ja sa svojim tatom pričam otvoreno, da je to čovek sa kojim sam ja odrasla. Ja sam deset godina sa njim živela i on me je dobrim delom i vaspitavao. To je jedna velika istina i ne zamera to meni on, a i zašto bi - započela je ona.