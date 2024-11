Ove nedelje ne znam šta bih vam pre otkrila, najlepše moje abronošice. Toliko toga ima. Baš sam zadovoljna kada se nešto dešava i kada se skandali o našim javnim ličnostima otkriju.

Saznala sam da jedna naša zvezdetina nije htela da ode na putovanje zbog toga što je njena nekadašnja prijateljica baš tamo otputovala na odmor. Ali to nije sve. Njih dve su bile jako dobre. Jednu ćemo da zovemo Plavka, drugu Briki. Družile su se, posećivale, bile jako nevaljale, ali tikva je pukla samo tako. Zapravo, nikad se njih dve zvanično nisu posvađale, ali malo ko zna da više ne pričaju.

Sad kreće snimanje novogodišnjih programa i jedna televizija ih je obe pozvala, i to da budu u centralnom programu. Kad je Plavka to čula, nastao je haos. Otkazala je snimanje. Tako se i saznalo da su njih dve na ratnoj nozi. Organizatori su bili u čudu. Nisu znali šta ih je snašlo. Briki je i htela da se pojavi da bi je pred svima ponizila, ali Plavka zna za jadac, pa je otkazala. Zapravo, najpre je pomerila snimanje za neki drugi dan, ali na kraju je odustala, jer ne želi čak sa njom da bude uopšte u programu ni kad su različiti termini.

Ja ne bih bila ja da nisam pročačkala o čemu je reč. Plavka je besna i ljuta jer joj Briki duguje pare. Pozajmila je od nje 5.000 evra i mesecima se pravila luda. Dogovor je bio da se pozajmica vrati za dva meseca, ali je Briki to ignorisala. I ne samo to. Izmislila je da Plavka njoj duguje pare i tu priču proširila po salonima lepote. Tu ću da se zaustavim jer čekamo da vidimo kako će dalje da teče ova priča.

Idemo dalje.