- Teško je u par minuta izneti ceo život koji sam proveo muzički, ali i privatno sa prijateljem i kolegom. Ne znam šta da kažem, a da to bude sažeto u 45 godina našeg zajedničkog rada. Mnogo sam sa ljudima sarađivao i prvo ću se zahvaliti kolegama koji su se verno i uporno borili da sačuvaju pravu muziku. Ne misle svi tako. Ima ljudi koji misle da počinje život sa njima, a došli su pre dve tri godne na ovu scenu, a ne znaju gde je Radio Beograd. Ali, nećemo o njima već o Nedeljku koji čuva pravu muziku. On je jedan od ne mnogo njih koji pripadaju vrhu najkvalitetnijih. Verujte da dok sam ga sad slušao kako peva, došlo mi je da zaplačem. On peva bolje nego kad je imao 30 godina. Došli smo da ispoštujemo jednog velikog umetnika. Ja ovde pričam malo izmešano, jer me emocije obuzimaju, jer smo veliki prijatelji. Nedjo, šta bi ja mogao da kažem, da mi je drago. Zalužili su da RTS napravi veličanstven koncert i to ćemo uraditi mi penzioneri - istakao je Đokić.