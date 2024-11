- Predrag je veoma uspešan čovek. On se nikad nije eksponirao javno, iako mu je žena poznata, ali mu zato biznis cveta. Dubai je destinacija koja se dopada i njemu i Aleksandri i sve su veće šanse da će i tamo da se skuće. Na primer, stan od približno 40 metara kvadratnih, luksuzno uređen i s bazenom, prodaje se za 170.000 evra. Ima, naravno, i drugih opcija koje se Peci nude, a to su mu predložili prijatelji koji tamo žive i s kojima on sarađuje. Naravno, ideja se najviše dopala Aleksandri - priča naš sagovornik.