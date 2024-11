On je otvorio kancelariju i to na plaži u Dubaiju. Fudbalski menadžer reklo bi se da radi u idealnim uslovima, na čemu bi mu svako pozavideo. Dubai je širom sveta poznat pre svega po sjaju, ekstravagantnom luksuzu, visokotehnološkim sadržajima i neponovljivom šarmu, što Manuelu i te kako prija, pa tako živi i radi. Pored silnog luksuza ono što krasi najlepši grad Emirata su Dubai plaže, gde je on napravio sebi odbor za doček prijatelja, poslovnih saradnika i delegacija koje ugošćava u svom ofisu.