- Kao što ste od mene uvek čuli istinu, tako će biti i sada. Slučajnost ili ne, ali baš to je kamen razdora! Za mene postoji jedna istina i vrlo sam isključiva. Za Raleta život "nije tako isključiv". To je suštinska razlika u poimanju sveta i života. Ja sam osoba "ili-ili". Rale se predstavljao isto godinu dana, ali on je u suštini osoba "kompromisa". Zvaćemo ga "ali..." Ta reč u mom rečniku ne postoji. Znam da velika većina očekuje neku veću frku, tipa treća osoba, a ja bih dala sve na svetu da je to.