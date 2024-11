- Jača sam nego ikada i spremna na sve. Ovo je godina zvana lekcija i čišćenje otpada koji je bio oko nas, sve čemu me je moj čovek učio svih ovih godina i upozoravao me na razne pojave oko nas... Spremio me za sve ovo što mi predstoji. On je moja snaga otkad znam za sebe jer smo jako dugo zajedno a maštala sam o takvom čoveku, kao što je i on maštao da ima ženu kao što sam ja - rekla je pevačica pa nastavila da priča o tome kako je njen i Nebojšin odnos izgledao.