Jelena Đorđević Popović je voditeljka i glasovna glumica otvoreno priča o teškom trenutku koji joj se dogodio na moru kada je izgubila supruga. O tome kako je mislila da je sve samo suprugova šala, a onda shvatila koliko je ozbiljno Jelena Đorđević Popović bez zadrške govori o tragedija koja se dogodila.

- Ta, da kažem najjača i najkompleksnija ljubav mi se desila sa mojim suprugom. Nažalost i on ore nebeske njive, ima tome devet godina. Kada ste me pitali da pričam o ovome ja ću samo Vama i gledaocima reći jednu stvar, pričam o ovome samo iz jednog razloga, ljudi treba da shvate da je tugovanje proces, da to traje, da nikada ne prođe, da možda menja neko "agregatno stanje", ali ako je bila zdrava ljubav kao što je bila moja ljubav i moj brak, pazite uz sve usporene i padove, da ne ispadne sad, mi smo ovde na televiziji pa smo mi svi srećni i sve je kod nas idealno, uz sve usporene i padove koje nose neka zajedništva pa i bračna pa i partnerstvo moj brak je bio zaista lep. I, dve divne ćerke iz tog braka - kaže Jelena koja je otkrila i kako je došlo do te ljubavi:

- Nećete verovati, moj Ranko je živeo u zgradi pored, on je bio stariji od mene i moj brat je njega poznavao, a ja ga nisam poznavala i kada je trebalo da krenem u auto školu, tad sam radila na TV Politici ja kažem kako ću ja sad da uskladim ovde termini, izgubiću tamo plaćene časove, moj brat kaže: "Pa zovi Rančeta, pobogu, čovek radi u auto školi". Radio je kao instruktor i mi smo se tu zbližili i povezali i to je onako kliknulo na jedan. I, znate kako je rekao moj psihoterapeut, reći ću, posle tog tog dešavanja kada je suprug preminuo ja sam sa ćerkama pošla na psihoterapiju i to je ta dobra priča koju ovde hoću da iznesem, on je meni rekao: "Iz toplog krila oca i brata i tog maženja koje je bilo umereno i primereno vi ste samo skliznuli Ranku u krilo". Tako je taj čovek opisao moj ulazak u brak.

- Sve je to bilo zajedno. Ništa nije bilo nametnuto, imala sam veliku, veliku, veliku podršku u svemu što sam radila, kasnije i nas dvoje prema deci, imali smo jednu dobru roditeljsku saradnju kada su deca u pitanju i to se na današnji dan i kako one odrastaju, sazrevaju, sve više i više vidi i to mi je mnogo drago da smo u tome uspeli. A, ceo taj život, tih 20 godina braka su meni, zapravo, Slavice, infuzija za dalje, za dalji život - kaže iskreno Jelena koja je zatim opisala i taj tragičan trenutak kada je izgubila supruga.

Bilo je leto, pre devet godina, Jelena sa suprugom i mlađom ćerkom odlazi na godišnji odmor u Grčku kada se događa tragedija.

- Pa da, on se samo nasmejao i pao. I ja sam stvarno mislila da se on tu nešto šali, ja sam tu oko njega, bile su još dve drugarice, ostale su na plaži sa mlađom ćerkom, ja sam tu bila sama, pozvala sam te neke ljude, pozvala sam njih, ali to je bio kraj. On apsolutno, nažalost, nije dobio nikakvu šansu. To su bila dva, kasnije su mi rekli, dva jaka srčana udara i kraj - kaže Jelena i nastavlja:

- I onda vam se život obrne kao čarapa. Bušna.

