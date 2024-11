- Tu se javio taj prvi muško-ženski odnos... Oni su uzdisali i otvorenih usta se okretali za mnom, a ja sam bežala. Moram da priznam da su mi se muškarci gadili u tom trenutku. Tih godinu dana do svog 18. rođendana sam mislila da sam lezbijka - napisala je Dragana i dodala da je sa 18 godina izgubila nevinost. Toliko sam se zaljubila u njega, da danima nisam jela.... Naravno, pohvalio se svojim drugarima da sam nevinost izgubila upravo sa njim. Ne mogu vam opisati koliko me je to bolelo, samo sam bila neiskvareno dete sa sela (lepšeg od Pariza). Završila sam školu i krenula da radim na pumpi kao kasirka. Muškarci su mi iz dana u dan bili sve gadniji, balavili su bukvalno za mnom. Ostavljali su mi ogromne bakšiše, svoje brojeve telefona, a ja sam mislila samo na njega. Dnevno sam znala da zaradim bukvalno 100 evra bakšiša, jer su muškarci ludeli za mnom. Na mene su svi oni gledali kao savršen komad na kome bi se "istresli". Od naivne i fine devojčice sam se pretvarala u zver - završila je Dragana i dodala da se te godine prijavila u jednu modnu agenciju i da je imala sreće, te da je od "deteta sa sela", završila u svetskim prestonicama mode. Prva stanica bio joj je Pariz.